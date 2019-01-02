新住民文化會館反應佳 市府規劃南區新住民培力中心

2019-01-02 14:54

［記者謝武雄／桃園報導］市府將舊警察局桃園分局廳舍整修為新住民文化會館，並於去年7月26日啟用，新住民聯合服務中心也同時遷入，目前共有7個局處及中央單位代表進駐，由於成效良好；桃園市長鄭文燦今天主持市政會議更允諾規劃設置南區新住民培力中心，提供新住民朋友更多創業協助。

新住民聯合服務中心於106年成立後，由於表現亮眼，還獲得內政部實地考核優等，今天市政會議，新住民聯合服務中心執行長鄭貴華將獎狀呈獻給鄭文燦；鄭文燦除肯定該中心表現外，也允諾規劃設置「南區新住民培力中心」，提供更多創新服務，讓新住民在桃園的生活和打拼能夠得到更多協助。

鄭文燦說，為服務更多新住民朋友、提升服務品質，桃園市在105年成立新住民事務委員會，新住民文化會館77月26日啟用，新住民聯合服務中心也同時進駐，另會館也設置「House 135」展覽空間，透過展出新住民相關文創作品，讓市民朋友更了解東南亞國家文化。

鄭文燦指出，基於南北平衡，未來會規劃成立南區新住民培力中心，提供創業課程、技藝學習、創業初期風險分攤，希望打造成為新住民創業育成中心，提供新住民朋友更多協助，也會讓各局處及新住民聯合服務中心檢討委外人才培育工作，如各地通譯人才培訓、檢定等，希望培育出來的人才，都能夠真心為新住民服務、付出，創造更友善的支持環境。

鄭文燦說，桃園是個多元文化特質的城市，截至去年10月底，桃園新住民家庭達6萬232個，其中有3萬7814個家庭配偶來自中國大陸，2萬2418個來自東南亞國家；新住民聯合服務中心成立後，積極推動新住民友善學校、社區或企業相關措施，營造友善環境，也推動選拔新住民傑出楷模；另勞動局推動移工參與式預算，去年獲頒參與式民主國際觀察組織（IOPD）「公民參與最佳實踐獎」，為亞洲唯一獲獎的民主國家，這同樣也是桃園的驕傲。

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