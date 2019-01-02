太魯閣族台大教授返鄉 帶領學生成部落兒少課輔師

2019-01-02 15:13

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台灣大學社會工作學系助理教授Ciwang Teyra，利用連假帶領數十名台大學生返回自己的故鄉花蓮「達基力部落」，體驗部落生活，並與花蓮家扶中心合作，培育學生成為課輔師資種子，未來每月將固定為偏鄉學童進行遠距課輔教學。

長期投入原住民族社會工作運動的太魯閣族Ciwang，從小在花蓮秀林鄉崇德社區長大，離鄉背井後，因發現都市與偏鄉的差異，逐漸對家鄉有了強烈認同感，今年還開辦「原住民與社會工作課程」，帶領學生回鄉，與部落族人進行產學合作。

「土地是血、山林是家！」Ciwang表示，受到父親影響，那份對部落的關懷愈來愈深，特地安排三天連假，帶領學生回到部落體驗太魯閣族的編織、獵徑與傳統美食製作，也從中吸取社會工作實務經驗，感受多元族群及文化背景的差異與故事。

Ciwang今年也與長期服務部落的花蓮家扶中心希望教室合作，和數十名台大生成為課輔師資的種子，陪伴部落兒少學習成長，透過遠距課輔教學，除能拉近彼此距離，還可帶進更多與外界的交流機會，增廣兒少閱覽世界的視野。

花蓮家扶中心主任施政延說，感謝台大團隊的支持協助，關心部落發展，讓部落孩子和大學生能夠藉由彼此不同的生命經驗相互交流影響，激發部落兒少年們對於未來夢想實踐的動力，弭平職涯發展限制。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/