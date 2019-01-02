回收玻璃再製 循環經濟讓獎盃升值

2019-01-02 14:40

［記者洪美秀／新竹報導］有「背影女孩」加持的獎盃太具在地特色了！新竹市本週日、6日登場的第四屆城市馬拉松賽事，不管是初馬、半馬的獎盃，都是採用回收玻璃再製的獎盃，是循環經濟典範，市府與春池玻璃合作，結合在地產業特色，推出設計感十足的城馬獎盃，包括排名、初馬、初半馬、百碼跑者等獎盃，除是回收玻璃再利用的環保玻璃，也具紀念性。

市府教育處表示，此次新竹城市馬拉松的紀念獎盃很環保，是由回收玻璃打造的玻璃藝術獎盃，不僅環保也具紀念性，其中啦啦隊與百馬獎座由春池玻璃贊助提供，是在地企業力挺新竹城市馬拉松賽事的典範。

教育處表示，這次賽事紀念獎盃包括排名、初馬、初半馬，會以不同顏色呈現，採用回收玻璃製成的平板烤漆玻璃獎座造型，結合賽事「背影女孩」主視覺，獎牌上盡頭的終點也畫出3座特色景點，代表跑者揮灑汗水，踏遍新竹市，迎向最後一哩路的榮耀。

承辦活動的運動筆記也提到百馬獎座的部分，百馬跑者代表健康、減碳、環保精神，將以「嶄新一葉」的造型呈現；啦啦隊感謝獎座，則藉透明玻璃勾勒出精彩的彩色線條，表現啦啦隊的熱情與活力，更有「新竹因您而精彩」意境。

透過回收玻璃再製的獎盃，除具在地特色與紀念價值，也是推廣在地產業的象徵，教育處表示，歡迎跑者來收集新竹城馬獎盃，讓每屆賽事越來越精采。

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