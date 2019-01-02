竹市綠光公園改造工程將設雨水撲滿及環園慢跑道

2019-01-02 14:39

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府城銷處推動「進擊的公園」改造工程，今天進行綠光公園的改造動工典禮，市府向內政部營建署爭取1115萬元經費，投入綠光公園改造計畫，未來除有320公尺的慢跑環境，還會新增夜間照明及無障礙設施，同時還會有雨水撲滿和滯洪池，解決公園逢雨即淹問題，讓周邊社區居民愛到公園散步、活動。

新竹市綠光公園目前僅有一大片草地和幾棵大樹，幾乎沒有任何設施，但周邊有好幾處數百戶的大型社區，居民常苦無散步休閒或運動的公園，就連晚上也不敢到公園，因為沒有照明設備，此次市府進行綠光公園改造，除會提供相關設施，也會加強環境教育的提升，包括興建都市滯洪池和雨水撲滿，提升透水率，減少暴雨衝擊，也會採用透水瀝青的材質做示範，還有附增復古式汲水器，讓小朋友感受古時候打井取水場景。

市長林智堅說，增加市民的幸福感，要從生活品質提升開始，雖然公園改善工程並非大工程，但市民用得到，將以市民的需求為考量，提供便捷及幸福的環境給市民。

城銷處表示，0.75公頃大的綠光公園位在公道五路高架橋旁，風勢較為強勁，將進行植栽改善，包括種植163棵不同類種大樹，也規劃320公尺的環園散步道，並有體健設施、休憩涼亭架和座椅及照片設備及無障礙設施和種植草皮等，透過常綠休憩綠林木作為防風林效果減緩風速，也會種植變葉喬木林帶，隨不同季節開花。

城銷處表示，這項工程預計5月底完工，屆時周邊居民將可帶孩子來此處散步、長輩也可來散步活動筋骨，提高公園的使用率。

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