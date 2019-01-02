新生兒滿手膿皰 家長控月子中心照顧疏失

2019-01-02 14:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中有民眾投訴上月初產後，入住台中南屯區一家產後護理之家坐月子，入住不久因女兒感冒隔離，之後再見女兒赫然發現女兒滿手膿皰，其至嚴重破皮，還掛急診住院，控護理之家疑有照顧疏失；護理之家指出，該女嬰入住時發現感冒，因感冒免疫力低下，導致金黃色葡萄球菌感染引起膿皰，過程均有告知家長，且照顧10天後康復，針對家長指控，已進入調解。

有家長在爆料公社貼文指控上月初進入南屯區一家產後護理之家坐月子，但入住才3天就被指有感冒症狀，後來看完醫生確定說感冒後，依規定寶寶住進觀察室隔離照護。

家長指控，不料數天後回診，她打開包巾想握女兒的手，才發現女兒雙手長滿膿皰，因為膿皰都沒有破，醫生說先觀察就好，過了2天醫師來巡診，護士說膿皰破掉了，醫生開藥膏塗擦，擦了2、3天藥，她探視竟看到小孩手掌破了一個大洞。

因過程中護士均未告知，家長大驚失色趕緊拍照給小兒科醫生看，醫生建議去醫院治療，以免有感染惡化引發敗血症之虞，家長急抱女嬰掛急診並住院3天。

家長指出，出院後女兒又被隔離3天，隔離結束後，女嬰被推出來給她親餵，她又發現嬰兒床及小孩奶嘴均有髒污，花10幾萬坐月子，卻換來這種待遇，控護理中心疑照顧疏失。

針對民眾指控，該護理之家指出，該女嬰入住時就發現有感冒症狀，手部的膿皰經小兒科醫師診斷是因感冒免疫力低下，導致金黃色葡萄球菌引起膿皰，機構啟動隔離措施，其餘寶寶均無虞，僅該女嬰個案發生，過程也派護理師專任照顧，10天後女嬰症狀改善康復，退住時健康無異狀。

護理之家另強調，女嬰的情況護理師每日作紀錄並有向家長說明，另每日均會針對嬰兒床3班消毒，每8小時消毒一次，目前全案已尋求調解中。

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