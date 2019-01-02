最熱的夏天 去年全台5月均溫27.72度破歷史紀錄

2019-01-02 14:31

〔記者蕭玗欣／台北報導〕新的1年到來，中央氣象局「報氣候」臉書粉絲專頁今天回顧2018年年度氣候事件，2018年5月台灣才剛進入夏季就頻創高溫，據統計，去年5月全台均溫達27.72度，創下歷史新高，台北達37度以上天數共5天，打破同期最多紀錄。

中央氣象局回顧2018年四季的氣候表現，指出今年1月份雨量偏多，是歷史紀錄上第6多雨，西半部與澎湖東吉島共有10站的降雨量超過該站氣候值3倍以上；2~4月雨量偏少，13平地測站平均178.5毫米，只有平均值的一半。

去年梅雨季雨量分布為南多北少，集中在6月中旬，今年8月下旬中南部遭到暴雨襲擊，氣象局指出，8月23日至29日受熱帶性低氣壓及西南氣流影響，中南部發生強降雨，台南、高雄、恆春、澎湖及東吉島8月累積雨量達平均值3倍以上，高雄和東吉島站創下8月同期最多雨紀錄；台南和恆春站8月份雨量則是史上同期第二多。

去年8月有9個颱風生成，僅次於1960年紀錄；2018年西太平洋共有29個颱風生成，多於氣侯值25.67個。

去年夏季高溫紀錄頻傳，氣象局指出，5月全台均溫達27.72度，創歷史新高，打破1963年5月（27.23度）的高溫紀錄，其中，台北站達37度高溫共5天，打破同期最多紀錄；12月全台均溫20.91度，僅次於1994年（21.36度）及2016年（20.98度）的高溫紀錄。2018年全台均溫達24.22度，為第5名高溫。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/