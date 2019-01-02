桃園市勞檢處 啟動勞動安全春安檢查

2019-01-02 14:14

［記者謝武雄／桃園報導］年關將近，桃園市政府勞動檢查處（勞檢處）自即日起啟動勞動安全春安檢查，針對勞動部擴大授權範圍工廠及新建工地等作業場所進行檢查外，同時加強倉儲業工作場所檢查，並針對一般臨時修繕工程進行不定期檢查，督促事業單位重視作業安全、落實自主管理，高危險行業強化防災作為。

勞動安全春安檢查六大重點如下：

1、歲修作業人員及機具進場管制，落實作業危害告知及共同作業協議組織運作，嚴格管制動火許可、用電安全、局限空間作業等。

2、廠房及屋頂翻修應注意高處開口及踩空墜落危害預防，加強架設護圍、安全母索、鋪設踏板、落實勞工配戴安全帽、安全帶等措施。

3、營建工程預防墜落、感電、倒塌、崩塌等災害之安全衛生設施及交付承攬安全管理事項。

4、動力機械、動力傳導裝置、動力搬運機械等捲夾點安全護圍、護罩、緊急制動裝置、安全作業標準訂定、維修保養之停止運轉與上鎖等措施。

5、吊掛作業、屋頂作業、外牆清洗作業、使用道路作業、鄰接道路作業、儲槽或電鍍槽清理作業等臨時性、短暫性作業之墜落、物體飛落、被撞、感電及中毒災害預防設施。

6、輪班、夜間工作、長時間工作等異常工作負荷促發疾病預防是否符合規定等。

市府勞檢處將透過加強檢查、宣導及輔導等措施，提醒勞工要加強本身工安警覺，也督促雇主務必加強安全管理，讓每位勞工平安過年。

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