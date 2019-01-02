疑腸病毒被隔離 嬤竟強帶病孫出去：傳染給別人好得快

2019-01-02 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友帶孩子到醫院看醫生，遇到被阿嬤、爸爸帶去看病的小男孩，家屬被醫生告知可能是腸病毒需要隔離，阿嬤竟然還叫小男孩和這名網友的小孩玩，「傳染給別人好得快」，網友聽到氣炸了。

「我真不敢相信，這個時代還有這種無言觀念」，這名網友到臉書社團「爆怨公社」透露，他幫孩子換尿布時，發覺孩子排泄物的顏色不對勁，趕緊帶孩子前往醫院檢查，在等待時出現一名約2、3歲的小男孩，不斷咳嗽卻沒有戴口罩，原PO立刻讓孩子戴上口罩，一名疑似小男孩的阿嬤在旁一直要小男孩找原PO的孩子玩，後來輪到小男孩看診，一開始門沒關上，原PO在外面聽到醫生說，「我懷疑弟弟得腸病毒跟流感」，隨後護理師帶著他們到獨立空間，原PO聽到護理師和他們說，「腸病毒跟流感需要先隔離一下」。

沒想到沒多久，這名阿嬤竟然帶小男孩出來，還說「去去去，去為後拔郎卡緊賀（去傳染給別人好得比較快）」，原PO一聽火都來了，當場怒罵，「拔郎欸嬰ㄚ係袂廖膩！（別人的小孩死不完嗎？）」醫生請他們待在獨立空間，竟然還故意要小男孩出來傳染給別人，「有沒有搞錯啊？」阿嬤也不甘示弱地和原PO互瞪，雙方僵持不下，後來護理師過來勸導阿嬤，原PO趕緊帶孩子去消毒，事後原PO仍怒火中燒，氣憤地說，「這疾病嚴重可是會致死的欸」、「啊不就我有拉住我小孩沒讓他亂跑」。

不少網友看完，也說出自身遇到的類似情況，「我上次也遇到一位爸爸，孩子（應該有5歲）都確診腸病毒了，一直咳嗽還不叫小孩戴口罩。我一聽到他是腸病毒馬上帶孩子跑到很遠的地方坐，只有無言」、「還遇過小孩腸病毒待在家無法上學，結果爸爸帶孩子去百貨公司的付費兒童場所玩，那個傳染才可怕」、「上次被學校孩子傳染到腸病毒，因為對方媽媽隱瞞，還讓孩子上學，我兒子就這樣中招請假在家，結果老公被兒子傳染，痛苦的要命」、「就是有這種家長！以為流感只是一般感冒...以為腸病毒跟感冒一樣，卻不知道這些都是法定要休息隔離的，幼兒園也是一堆這種家長，到底知不知道嚴重性啊」。

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