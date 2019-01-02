萡子寮神氣彩繪村再進化 4D彩繪加「喔熊」成打卡新景點

2019-01-02 13:55

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣四湖鄉萡子寮神氣彩繪從3D進化成4D，加入觀光局吉祥物「喔熊」，萌樣可愛與神話主題相輝映，假日遊客如潮，成為熱門親子休憩拍照打卡熱點。

四湖鄉長蘇國瓏表示，鄉公所公所、社區發展協會與雲嘉南濱海國家風景區管理處合作，邀請3Ｄ彩繪大師曾進成結合當地信仰、神話故事發展彩繪村，再結合鄰近海清宮、黑森林自行車道與三條崙海水浴場，成為觀光旅遊帶。

曾進成表示，為讓萡子寮彩繪村更具特色，他除在新創作彩繪作品加入地方特產元素與喔熊外，還特別增加遊客與作品互動元素，還創作獨一無二雙面彩繪作品，遊客從不同角度可以欣賞截然不同的主題，讓整個彩繪村更活潑。

蘇國瓏說，萡子寮彩繪村目前有24個作品，有盤古開天、哪吒大戰東海龍王、嫦娥奔月、牛郎與織女、西遊記.....等，每一幅作品也設計許多互動點，讓遊客發揮創意與東方神話故事人物「同框」。

萡子寮城鄉發展協會理事長蔡心娜表示，萡子寮近年積極推動社區營造，除了彩繪外，也安排社區深度旅遊行程，讓民眾體驗漁村生活與風情，品嚐漁村風味餐，開心一整天，目前接受團體預約，一起暢遊國境之西。

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