關廟深坑國小學生 畢業前必學這項傳統技藝…

2019-01-02 14:03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南關廟區早期竹編產業興盛，之後卻沒落，為了扎根傳統工藝，當地深坑國小將之融入校本課程，讓孩子們專心研習，六年級下學期前，都要拿出自己的作品，等於畢業前得通過能力檢定，展現成果。

為展示學生的創作，深坑國小在辦公室前，還打造了竹藝廊道，分享孩子們的研習成果，結合地方傳統特色，形塑校園的新亮點。

該校教導主任張雅玲表示，早期當地竹籐產業很有名，在全民拚經濟的時代，一般居民都會代工，貼補家用，成為生活日常。

張雅玲說，70年代後，塑膠製品興起，竹編產業開始沒落，這項技藝停留在家中老一輩手裡，小朋友們幾乎未接觸過，地方特色斷層，結合校本課程來推廣，就是希望得以傳承。

深坑國小從3年級開始，就讓孩子上竹藝課程，張雅玲指出，雖然每個人的資質與興趣有異，學習進度不同，但至少一定會方格、斜紋、輪狀等交叉的基礎平面編法，杯墊與相框的創作都很拿手，也必須通過能力檢定。

張雅玲提到，鳳梨、竹筍、關廟麵等地方產業三寶，是深坑國小鄉土教材的推廣重點，學習傳統工藝，希望讓孩子們也能有一技之長。

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