南投竹秀醫院送暖 85歲嬤擺脫「原始人」生活

2019-01-02 14:00

〔記者謝介裕／南投報導〕新年新希望，美夢成真！

南投縣竹山鎮85歲未婚、獨居的林姓阿嬤，長年過著宛若「原始人」般生活，不但缺電少水，甚至因住家幾乎被資源回收雜物佔滿，索性就睡在住家玄關地板上，連洗澡、如廁也都在戶外「就地解決」，3個月前，竹山秀傳醫院社工人員在社區訪視過程中，得知阿嬤困境後，遂結合衡山基金會竹山行善團，一起幫阿嬤整修住家，終於在元旦假期時完工，也成為送給阿嬤新年最佳的獻禮。

林姓阿嬤係政府列冊在案的低收入戶，唯一的棲身之所是1棟逾半世紀的平房老宅，921大地震後，使得老宅屋頂漏水更加嚴重，但靠拾荒過活的阿嬤根本無力修復，日復一日，連住家插座、水電管線、浴廁等相關設施也都損壞，便開始過著「原始人」般的日子，不管天氣再冷，也都是靠屋外山泉水洗冷水澡。

竹山秀傳醫院社服課組長游孟珊等社工人員，在社區進行訪視得知阿嬤狀況後，便立即前往關懷，當時阿嬤就蜷縮在住家門口玄關地板上，並表示，這就是她睡覺的「床」，社工人員起初半信半疑，一進入其家門，迎面而來的是一包又一包資源回收雜物，有的甚至已堆到快碰到天花板，加上玄關上頭屋頂不會漏水，也才不得不信，但內心卻是十分心疼及不捨。

對一般人而言，一個乾淨的家、一張溫暖的床，是一件稀鬆平常之事，但對林姓阿嬤而言，卻是遙不可及的夢想，也成為醫院志工們幫助阿嬤的最大動力，加上衡山基金會竹山行善團會長吳建輝率員鼎力相助，便從去年12月初展開「阿嬤的家」整修計畫，內容包括屋頂、廚房、浴廁、地板、牆壁粉刷等改善工程，以及添購熱水器等家電設備，令阿嬤開心表示，以後不用再過著漏水、缺電、洗冷水澡的生活，並再三感謝志工們的幫忙。

竹山秀傳醫院發言人謝明麗說，林姓阿嬤雖然年事已高，但身體硬朗，除叮囑阿嬤要注意住家環境衛生以外，日後也會定期前往訪視關懷，善盡守護健康職責。

竹山秀傳醫院（簡稱竹秀醫院）係南投縣竹山、鹿谷、集集、水里、信義等5鄉鎮中唯一的大型醫院，目前平均每年服務量約1370人，該案雖呈現長照2.0的成果，但也凸顯經費補助問題，社工人員說，現行長照相關法令規定，單一個案5年內最高補助以10萬元為限，且同一項目不得重複申請，以林姓阿嬤個案而言，若非民間團體出錢出力，迄今恐怕也難脫離窘境，值得政府檢討、修正。

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