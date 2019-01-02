援筆綴墨效耕農 林杏嬌書法展民治中心登場

2019-01-02 13:37

［記者王涵平／台南報導］書法家林杏嬌「援筆綴墨效耕農｣個展即日起在台南市政府民治市政中心登場，40幅作品，篆、隸、草、行、楷書諸體莫不流暢勁健，形式多樣、仿古色宣及國畫點綴，展場呈現多元巧思的繽紛，相當吸睛。

市府秘書處代理處長劉啟崇表示，林杏嬌在學生時期就勤習書法，受汪春浩啟蒙由魏碑入手，18歲就獲得台灣區學生組寫字（書法）冠軍，行草線條的提頓疾徐墨韻迭有新意之美，楷隸章法紮實形意雄渾自然天成，近年隨心所欲，屢獲全國書法長青組大賽首獎。

林杏嬌說，書法藝術的迷人之處，筆韻的剛柔變化豐富文字章法美感，承載雋永詩詞、人生哲理和對仗雅趣的文化內涵，書法與文學互為表裡，翰墨飄香傳千古，成為國家珍貴的文化財。

林杏嬌強調書法是每天的必行功課，「興趣培養有恆、有恆支持興趣｣，是退休後忘齡甚至無齡的最佳妙方。配合展覽同時出版個人書法畫冊以玆紀念。

林杏嬌書法展即日起至1月31日於民治市政中心一樓大廳，週一至週五每天展出時間為上午9點至下午5點，如需預約導覽，請逕洽該處廳舍科莊小姐06-6322231轉6617。

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