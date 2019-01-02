高屏空氣品質不佳 林園達紅害、8測站亮橘燈

2019-01-02 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕今天東北季風持續影響，但高屏地區仍因位於背風側，擴散條件不佳，截至今天下午1時止已有1測站測得紅害等級，另有8測站亮起橘色燈號。

環保署空氣品質監測網公布的觀測數據顯示，截至今天下午1時止，全台已有8測站亮起代表「對敏感族群不健康」的橘色燈號，全數集中在高屏地區，此外，林園地區現已達「紅害」等級，空氣品質不良的程度將對所有族群的健康造成危害。

根據環保署今晨對全台空氣品質發布的一日預報，雲嘉南以北、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖空氣品質為「良好」等級，中部內陸靠山區風速稍弱及雲嘉南空品區，仍有機會達普通等級；馬祖為「普通」等級，高屏空品區位於下風處，風速偏弱，為「橘色提醒」等級。。

環保署表示，林園地區的空氣品質已對所有族群不健康，呼籲民眾宜減少戶外活動頻率與時長，若有身體不適狀況應立即進入室內休息；高屏地區的空氣品質則介於對敏感族群不健康至普通等級，敏感體質者宜避免非必要戶外活動，家中若有年長者及幼童的民眾應注意其健康狀況。

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