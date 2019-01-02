裡作棄紅豆轉冬瓜 「一眠大一吋」比小孩還高！

2019-01-02 13:25

［記者陳彥廷／屏東報導］現正值裡作期，屏東崁頂、南州一帶，不少農友都採種植紅豆為主，不過，南州農友羅仕海今年改種冬瓜，而「體型龐大」的冬瓜，果然引起路人側目。

冬裡作期在第二期稻作至第一期稻作中種植，一般以雜糧居多，羅仕海今年利用冬裡作種了4公頃的冬瓜，現正值採收季節，田邊就能見到園裡的冬瓜成群，綠油油的一片很療癒。

一般常稱人體型矮胖為「矮仔冬瓜」，但其實冬瓜是所有瓜類中體型最碩大的蔓性藤類植物，以前在裡作都種紅豆的羅仕海今年改種冬瓜，他說，砂質土壤排水良好，適合冬瓜生長，10月中種植，12月中以後就能結成1大條像小孩一樣高的冬瓜，他表示，一株瓜藤只能結1到2粒，而冬瓜生長速度快，就像古諺形容得「一眠大一吋」，速度跟吹氣球一樣快，尤其是大片葉面掩護下，不仔細看還真不曉得1條長長的冬瓜正躺臥在瓜園內。

冬瓜以鮮食為主，加工成冬瓜糖、冬瓜茶是耳熟能詳的飲料，而冬瓜耐貯藏條件好的話可放上3個月不會變壞。

已經有將近10年沒種冬瓜的羅仕海說，今年盛產的1粒冬瓜長1公尺已上，重量達30斤以上，最重者甚至達50斤，比小朋友的體重還重。再回鍋果然寶刀未老，他說，歡迎消費者參觀，購買物美價廉，營養價值高國人最愛的高品質冬瓜。

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