新南向加廉航直飛 宿霧機票訂購量成長4倍

2019-01-02 13:13

〔記者蕭玗欣／台北報導〕旅遊平台Expedia今天公布2018年國人旅遊年度報告，香港已連續3年蟬聯國人熱門旅遊城市冠軍；受新南向及廉航在台新增直飛航線影響，菲律賓宿霧首度晉升國人旅遊熱門城市，2018年機票訂購量較上年成長超過4倍。

Expedia報告指出，2018年國人熱門旅遊地前10名分別為：香港、東京、曼谷、首爾、大阪、上海、宿霧、澳門、新加坡、吉隆坡；前10名皆為台灣鄰近國家城市，顯示國人旅遊仍以短程為主。而其中宿霧、吉隆坡為首次擠進國人前10名的熱門旅遊城市。

根據數據顯示，宿霧同時榮登2018年旅遊新興地點第一名，相較於2017年機票訂購量成長超過4倍。由於宿霧直飛僅須2.5小時，是菲律賓的第二大城，附近島嶼多達160餘座，分別有著不同特色，吸引不少國人前往旅遊；再加上新南向政策，廉價航空直飛航線陸續在台開航，也讓宿霧的海島旅遊更加便利與便宜。

Expedia也發現，根據去年飯店訂單數據顯示，國人出遊住宿選項前3名分別為飯店、青年旅館、以及度假村，數據也顯示國人對於「日租公寓」、「B&B民宿」需求較2017年皆有超過4成的顯著成長。

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