澎湖休憩園區涼亭 多角尖銳安全有隱憂

2019-01-02 13:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來澎湖最夯的休憩園區，除了花海美景引人入勝外，其間林蔭大道，讓人徜徉在森林芬多精之中，吸引不少民眾前往踏青尋幽，因此也興建涼亭供人休息，但其中一座硓（石古）石涼亭，引發民眾對於安全疑慮。

硓（石古）石為澎湖早期主要建材，是取用海中已死亡的珊瑚礁，常見在澎湖菜園防風用，又名「菜宅」，算是常見的建材，但因珊瑚本身多角及尖銳，雖然是澎湖主要意象，興建在涼亭成為4支底柱，讓前往休閒的民眾，擔心親子活動會造成擦傷意外。

民眾表示，硓（石古）石涼亭位在澎湖國家風景區管理處後方，4支底柱都用硓（石古）石包裹，涼亭內有1張石桌及4個石凳，由於石凳與硓（石古）石距離過近，稍一不慎就有可能被刮傷，同時當地為澎湖親子活動休憩最佳去處，也擔心小朋友相互追逐嬉戲時，不小心碰撞受傷。

針對民眾的疑慮，林務公園管理所長許錫棋，立即前往現場查看，由於該硓（石古）石涼亭已啟用10餘年，當初設計有考慮到安全距離，至今並未傳出意外，加上今年經費已使用完畢，現正進行涼亭頂蓋換新及花海工程，可能最快要等新預算下來，再行研究改善方法。

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