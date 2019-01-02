水質正常 竹南大埔驚見魚群暴斃

2019-01-02 12:47

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮大埔社區附近溝渠，昨日被民眾發現大量魚群暴斃，翻肚漂浮在水面，質疑不肖業者趁連假期間偷排廢水，汙染溝渠導致魚群死亡，讓民眾痛心原本生態優美的水池遭破壞。苗栗縣環保局今早派員前往稽查，初判水質正常，疑似是因水中含氧量不足導致魚群暴斃，將再採樣進一步化驗。

蔡姓民眾在臉書「我是頭份人」上po出成群魚隻暴斃照片，指出在大埔社區內的一處溝渠疑遭人偷排廢水，導致生態浩劫，令人十分痛心；也有民眾指出，該處溝渠皆作為生態池及生態公園，但由於鄰近工業區，懷疑有不肖業者趁連假期間偷排廢水，呼籲有關單位應積極查緝。

苗栗縣政府環保局獲通報今早前往稽查，打撈起20餘隻的死魚，目測當地水質狀況正常，往上游探詢發現魚群生態皆正常，但出現暴斃魚群的水域附近有許多布袋蓮，疑似因含氧量不足，才會導致魚隻死亡，已先行採樣進一步化驗，一週內將釐清確切原因。

環保局水質保護科表示，該溝渠位於大埔社區內，多容納生活廢水，無事業廢水排放污染問題，至於是否為人為刻意傾倒廢水，將待化驗結果出爐後進一步釐清。

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