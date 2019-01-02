天氣冷 台東家扶物資募集更冷

2019-01-02 12:45

［記者王秀亭／台東報導］台東家扶中心每年寒假舉辦「家扶愛市集」義賣，為貧困家庭兒童助學募款，物資募集已近1個月，物資量卻連去年的兩成都不到，「就跟這幾天的天氣一樣冷。」現有義賣物資中還有一半以上是去年義賣剩下的物資，眼見儲放空間空蕩蕩，台東家扶憂心助學金籌募狀況。

台東家扶中心目前陪伴1622戶經濟弱勢家庭、2884名就學中的學童，為助學生順利就學，固定發放助學金，今年度需籌募1400萬元助學金，每年一次的「家扶愛市集」義賣活動是助學金來源之一。

為了1月26日在台東市南京路市民廣場的大型義賣活動，台東家扶中心從去年12月3日起募集物資，4周來累積可義賣的物資量尚未達到去年的2成。

台東家扶中心社工師吳玉玲表示，往年越接近義賣日期，載運物資的車總是一車又一車，義賣物資堆滿整個育樂廳，今年1天只收5件物資包裹是常態，，已整理分類好的義賣品只占育樂廳十分之一，鞋子、包包、圖書、文玩具類物資更是少之又少，尤以家電類最為缺乏。

吳玉玲說，義賣活動是助學金重要來源之一，離活動時間不到一個月，現有義賣物資仍相當缺乏，呼籲民眾家中有全新、近九成新的家電、生活用品、鞋子、包包、圖書等閒置物資，可寄至台東家扶中心（台東市正氣北路）255巷74號，註明「愛市集活動」收。

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