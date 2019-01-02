開放不到3個月 基隆取締13間違法旅宿

2019-01-02 12:36

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市去年10月獲交通部同意劃設「基隆市東岸濱海廊帶風景特定區」，區內可開放申設民宿，為維護旅客住宿安全及合法旅宿業者權益，市府近日稽查取締13間違法旅宿，其中3件已開罰39萬元，另10件查處中。

根據交通部觀光局台灣旅宿網統計，基隆市目前登記有案的旅館有33間，主要集中在廟口夜市等市中心區，民宿僅1間位於七堵瑪陵坑，市長林右昌指出，民宿只能設在非都市計畫區、國家風景區，都市計畫區內必須設在風景特定區或觀光地區，基隆市範圍幾乎是都市計畫區，因此只有1間民宿，3年多前向交通部爭取規劃濱海風景特定區，突破法令限制。

「基隆市東岸濱海廊帶風景特定區」去年10月中旬獲交通部核准劃設，區內可開放申設民宿，範圍東起中正區與新北市縣市界望海巷，經潮境公園、忘憂谷、海科館，沿北寧路一直到和平島、正濱漁港及漁會大樓、市長官邸、要塞司令部還有二沙灣砲台等景區，再從中正路到市區仁愛區；仁愛區南界以鐵路，再往西邊經過海洋廣場到新火車站到中山區地標公園，總面績670公頃。

市府交通旅遊處觀光行政科長彭淑馨表示，隨著風景特定區的公告，也接獲多起違法旅宿檢舉通報，就非法旅宿或非法日租套房而言，除衍生消防公安疑慮外，也影響正常旅宿業者的經營、當地居民隱私及安寧、消費糾紛等問題，其他如建管、消防、衛生及是否投保公共意外責任險等，也未經市府各目的事業主管機關層層把關，無法確保旅客住宿安全，萬一衍生消費糾紛甚至公共意外，更可能會求償無門。

彭淑馨說，為保障民眾住宿安全，依據民眾檢舉及上網搜尋相關違法住宿資訊，並實際至現場蒐證依法取締，迄今已查獲13家違法旅宿經營業者，並依違反發展觀光條例等相關規定進行裁處，其中有10件正在進行查處階段，3件已開出罰單，罰金39萬元。

交旅處副處長王英哲指出，預計未來兩年內將持續辦理西岸風景特定區的檢討，以連結到北海岸及觀音山國家風景區，均衡東西岸觀光發展。呼籲有意經營民宿的業者，一定要依規定提出申請取得登記證、專用標識牌，合法營業，切勿心存僥倖、以身試法，未來市府將持續加強旅宿業管理，並輔導符合規定且有意願朝合法化經營者合法經營，以保障消費者權益，同時也呼籲民眾住宿選擇合法旅宿，以保障自身權益與生命安全。

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