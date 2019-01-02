基隆毛小孩絕育補助最高3000元 即日開跑

2019-01-02 12:20

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市今年度毛小孩絕育補助即日起開跑，補助公犬（貓）800元、母犬（貓）1500元，若認養寵物銀行收容的犬（貓），最高可省下3000元，動保所長陳瑞濱說，今年總經費為40萬元，預估可受理300隻犬貓絕育申請，請飼主把握。

陳瑞濱表示，依動物保護法第22條規定，若飼主沒有為寵物絕育，可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，還會被公布姓名、照片，限期仍未改善者得按次處罰。

為鼓勵民眾以認養代替購買，認養基隆寵物銀行收容犬（貓），可享有寵物登記免費（原價1300元）、第1年狂犬病疫苗預防注射免費（原價200元），絕育補助公犬（貓）800元、母犬（貓）1500元，飼主最高可省下3000元費用。

陳瑞濱說，寵物銀行收容犬（貓），皆已由獸醫師完成詳細檢查、驅蟲，體態健康，動保所網頁「犬貓收容公告專區」有動物的照片、年齡、性別、毛色、品種等詳細資訊，民眾可以先做初步篩選，擇日再到收容所與犬（貓）互動來做最後決定。

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