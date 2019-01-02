新北市企業托育補助 即日起受理申請

2019-01-02 12:20

〔記者何玉華／新北報導〕新北市勞工局輔導企業設置哺（集）乳室、托兒設施或措施，最高補助可達300萬元，2017年第1階段自即日起受理申請至2月28日止，只要是登記在新北市的事業單位，都可提出申請。

勞工局長陳瑞嘉表示，登記在新北市的事業單位，不論受僱者人數，市府每年聯合勞動部給予勞工育兒相關經費補助，包括有意願設立托嬰中心或幼兒園等托兒設施者，當年度可申請最高300萬元補助，市府另提供「教保服務人員或托育人員人事費用」及「專業諮詢服務費用」補助。

此外，針對已設有托嬰中心、幼兒園或兒童課後照顧服務中心者，可申請每年最高50萬元的更新或改善設備補助；如有提供員工托育津貼者，可申請每年最高60萬元的補助；設有員工哺（集）乳室者，可申請最多2萬元的經費補助。

性別工作平等法2016年5月修正後，將應提供哺（集）乳室及托兒設施或措施的事業單位，擴大適用至僱用勞工在100人以上的雇主。勞工局特別成立單一窗口，安排「企業托兒諮詢輔導團」入廠輔導，希望協助雇主共創一個滿足員工托兒需求的幸福企業。

勞工局提醒，事業單位只要上勞動部企業托兒與哺（集）乳室資訊網（http://childcare.mol.gov.tw）「線上申請補助專區」填寫申請書表，列印後再郵寄至新北市勞工局，就可完成申請。相關疑問，可電洽（02）29603456分機6361郭先生（托兒服務）、分機6364范小姐（哺集乳室）洽詢。

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