捧韓流唱衰台南 知名作家：有必要這樣嗎？

2019-01-02 12:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南旅遊夯，但是近日部份媒體報導指稱台南受「韓流」影響，唱衰觀光人潮減少，旅宿削價競爭，甚至附貼出不到400元的低房價網頁，讓不少網友議論紛紛「台南顯然已經成為新一波唱衰台灣攻擊的對象」，還有網友蒐尋訂房網站，高雄也是有不到400元的平價飯店，直接打臉揶揄「莫非韓流效應消退了」？

南市副市長王時思在個人臉書PO文表示，訂房網站查詢到價格明顯低於正常房價問題，有兩種狀況，一是部分旅館為了在訂房網站衝高排名、提高曝光，會以房況較差的房間以極低的價格上架做為誘因，跳在價格前幾筆選單。

另一種是訂房網站提供的會員促銷，因網上的房價多數為浮動價格，訂房平台業者為了銷售的最大化以低價搶市，等訂單需求進來再表示這種價格已賣出無房，用較高價格成交。因此，這種低房價雖然在網頁出現，但是卻不表示真的可以用這價格訂到房，是一種訂房網上衍伸出的銷售策略。

王時思感歎，「不能接受的除了與事實不符之外，更不能理解的是就算高雄好，有必要台南一定壞嗎？」

這篇臉文不到1天，已多達462次轉分享、超過160則留言，且仍在累聚中，網友紛紛相挺，並且見證台南實況「假日根本不想出門，要出門也是騎機車」「我住台南市區這4天簡直塞爆」。

知名旅遊作家米果也不禁發臉文說「要吹捧高雄當然是各家媒體的自由，但有必要這樣修理台南嗎？」

甚至網友憂心說「韓流沒到台南…這4天連假，這種新聞擴散很快啊，接下來幾年說台南不好的假新聞應該會爆增」「台南顯然是特定媒體的下一個目標」「中國利用民主反民主，國安有意識嗎？敵人不用火炮攻擊就不是戰爭嗎！？」

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