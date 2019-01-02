「豬隊友」大集合 北市動物園營隊明起報名

2019-01-02 11:41

〔記者蔡亞樺／台北報導〕野豬和山豬有什麼差別？家豬和野豬是同一個物種嗎？最近聲名大噪的非洲豬瘟到底有多可怕？台北市立動物園於1月舉辦4梯次的「豬事大吉-豬年生肖營」，營隊活動將於明天1月3日上午10點開放網路報名，凡國小3-6年級學童皆可報名，認識你所不知道的「豬」事，還可以體驗保育員照顧豬寶寶。

動物園指出，台灣有兩種原生的豬種，分別是台灣野豬和蘭嶼豬。台灣野豬是冰河期由亞洲大陸播遷而來，屬於歐亞野豬的一個特有亞種，在原住民狩獵文化中相當重要，這次活動邀請到布農族的朋友擔任講師，分享布農族人代代相傳的山林智慧。

蘭嶼豬是由台灣野豬的祖先群，於冰河時期經由陸橋由東南亞島嶼播遷到台灣，在蘭嶼牠是達悟族人生活的一部份，對貢獻生物醫學領域發展，也有相當潛力。園方表示，今年寒假營隊活動，深入認識「豬」事，並體驗動物保育員的工作，照顧蘭嶼豬寶寶，最後每位學員還能帶一條手工絹印的豬豬手帕回家。

動物園表示，每年農曆年前後，都會依著當年生肖舉辦營隊活動，今年於1月21日到24日共辦理4梯次的「豬事大吉-豬年生肖營」，每梯次招收學員30名，採網路報名台北市立動物園

，報名至1月16日截止。活動諮詢專線（02）29382300分機504。

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