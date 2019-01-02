台東鸞山梅花開了 下週起盛開到月中

2019-01-02 11:39

［記者王秀亭／台東報導］元旦連續假期的低溫，加上這兩天細雨綿綿，讓台東延平鄉鸞山梅花開始綻放，梅農何介臣表示，若這週未降下大雨，5至15日將是鸞山最佳賞梅花的時期。

延平鄉松林梅李產銷班農友何介臣指出，去年沒有颱風直撲台東，鸞山地區的梅樹長得健壯，枝葉未因風災受損，通常梅花花期在元旦過後，今年時機恰到好處，加上元旦連假報到的大陸冷氣團，讓鸞山地區這幾天的氣溫都在14至15度間，昨、今兩天又降下小雨，已有零星梅樹綻放雪白梅花。

何介臣說，低溫與小雨都來得及時，若未來幾天維持小雨狀態，沒有大雨來襲，不僅梅花開得漂亮，因為鸞山的梅樹今年「結果枝」的花苞滿滿，授粉率將大幅提高，梅子數量相對提高。

這兩天走進鸞山地區梅園，已可見零星梅花，何介臣說，現在一棵梅樹可看到10幾朵梅花，預估1月5日過後是最佳賞花期，但梅花花期不常，20至25日就會開始凋落，民眾要把握賞花時機。

除延平鄉鸞山地區，台東其他賞梅花地點還有南橫公路沿線、大武鄉山豬窟等。

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