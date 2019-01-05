天天吃好料》台中「正月初一」餐廳 新式台菜料理

2019-01-05 09:24

〔記者張菁雅／台中報導〕「正月初一」新台灣料理在2016年11月開幕，主打「新台菜」，將中式料理以西式料理手法或擺盤方式呈現，且不斷推出新菜色，即使是大家熟悉的家常菜、手路菜也能展現不同風貌，客人每次上門都有驚喜。

「正月初一」行政主廚暨營運協理張智勇表示，受到餐飲多元化的影響，消費者的選擇相當多，也喜歡嚐鮮，加上外來的品類不斷推陳出新，中菜的消費年齡層普遍較高，如何讓年輕族群愛吃台菜，是很大的挑戰。因此，「正月初一」推出新台菜料理，部分菜餚結合西式的呈現和料理手法，保留住好味道，上桌時卻更吸引人，顛覆年輕人對中菜的認知。

秉持著上述精神，「正月初一」在春節前推出一系列新菜色，例如，「蘇東坡的菜」是大家熟悉的東坡肉，主廚精心挑選厚7公分，重約6兩，肥瘦3：7最佳口感比例的五花肉，以炸、綁、滷多道繁縟工序完成經典料理，一般坊間餐廳是以刈包裹三層肉入口，但主廚特別以手工自製巧巴達麵包相佐，紮實有嚼勁又能吸附飽滿東坡肉醬汁，呈現中菜結合西式創意的適搭組合。簑衣雪百合」是取新鮮黃瓜，以百刀利刃施展中式料理─簑衣刀工，看似滾花編織的黃瓜搭配口感柔和的百合，上面點綴著食用花卉，相當精緻，有如藝術品。

張智勇則推薦經典招牌的「白菜土雞鍋」，以全土雞與大白菜、豬腳與火腿，文火慢燉12小時，膠質與蔬菜的鮮甜都融入湯頭，最適合全家用餐時來上一鍋。另外，米飯是台菜最重要也最容易忽略的一環，「正月初一」使用彰化縣二林鎮生產的越光米，米粒飽滿晶瑩，讓人忍不住多吃一碗。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/