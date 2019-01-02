台灣三太子躍國際 華航再奪美國玫瑰花車首獎

2019-01-02 11:14

〔記者陳宜加／台北報導〕2019年元旦，邁入第129屆的美國玫瑰花車遊行，在美國洛杉磯帕薩迪納市盛大登場，華航今年仍參加，並以 「台灣之聲（Rhythms of Taiwan）」為設計主軸，打造Q版哪吒三太子驚豔全場，蟬聯國際花車首獎，讓台灣之美在國際大放異采。

華航表示，「台灣之聲」花車整體設計從傳統藝陣概念出發，用廟會神偶作為花車主題，打造全長55呎、寬18呎、高35呎的大型花車，精巧刻劃哪吒三太子，搭配紅色巨型太鼓，營造慶典氣氛；並以康乃馨、蘭花、玫瑰、菊花等各式花卉裝飾，契合華航致力推動綠能環保與永續理念，也展現台灣文化多元印象。

華航呼應今年美國玫瑰花車遊行主題「Melody of Life」，邀美國當地熱門表演團體STC順天聯合文化交流藝術團，以廣受外國人喜愛的電音三太子，搭配6名太鼓手，帶來「台味」十足的電音太鼓組曲及動感舞蹈。

玫瑰花車遊行為全美3大新年慶典活動之一，華航自 1987年起參與至今，更締造連續27年獲獎紀錄，今年再次與外交部、觀光局合作，也是唯一獲獎的航空公司。華航強調，身負推廣台灣原生文化的使命，呈現有別以往的台灣意象，讓世界認識不同面貌的台灣。

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