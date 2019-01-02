健保投入10億護病比加成 調高加護病房護理費

2019-01-02 11:02

〔記者林惠琴／台北報導〕為了保障護理人員工作權益，衛福部健保署今日宣布，再挹注約6.14億元用於護病比與健保支付連動，當護病比達到一定比例時，健保給付住院護理費加成2％至20％，並且挹注3.72億元提高重症的加護病房護理費支付標準，此項給付新制溯及去年12月起實施。

健保署表示，從2015年1月起，開始推動護病比與健保支付連動，當醫院全日平均護病比，依照醫學中心、區域醫院、地區醫院的差異，達到3種不同的級距時，健保給付住院護理費可加成9％至11％，並於2017年5月進一步將3種級距調整為5種級距，加成率也調整為3％至14％。

健保署指出，此次投入6.14億元則是將5種級距的加成率，由3％至14％調整為2％至20％；舉例而言，當醫學中心、區域醫院、地區醫院的護病比為小於1比7、1比10、1比13時，可獲健保給付住院護理費加成由14％提高為20％。

此外，挹注3.72億元調升加護病房護理費健保支付點數5％，醫學中心、區域醫院、地區醫院由4277點（1點約0.9元）、3609點、2698點，調升至4491點3789點、2833點。

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