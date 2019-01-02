北市泳池爆私設基地台 主管單位不知、包商還扯謊

2019-01-02 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府委外經營游泳池，現傳出遭到私設基地台，發射的電磁波恐對泳客健康造成威脅，承包商卻公開說謊，目前已確認有一處未經申請，認定違法，最重可能會與承包商解約。

根據《蘋果》報導，有民眾爆料，旗下經營9處公辦民營泳池的運博股份有限公司，在4處北市大型公園附設泳池私設基地台，包括主管的體育局、公園處都被蒙在鼓裡。

民眾指出，青年公園附設的泳池有2部基地台、克強公園泳池1部、前山公園泳池也有1部基地台，是中華電找運博詢問是否可申裝，運博也承諾出租給電信業者。

擁有泳池所有權的北市公園處表示，運博否認架設任何基地台，公園處也未收到任何基地台架設申請，現已有一處公園泳池確認有違法設基地台，後續將交由體育局依照合約辦理。

負責委外簽合約的北市體育局則解釋，運博公司若要架設基地台，須先向公園處申請，再由體育局審核，報備同意才可執行，若未經公園處報備偷裝，將依照契約要求限期改善，甚至解除合約。

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