台南旅宿殺價下滑？ 黃偉哲：惡意攻擊及錯誤訊息

2019-01-02 09:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南的觀光旅遊一直發展得很好。我也希望，台灣所有的城市，都能和台南一樣好」。

近日部份媒體報導台南旅遊「弱氣」，旅宿競價下滑；台南市長黃偉哲在元旦連假結束後上班首日，今（2）日在臉書首發文，特別提數據慎重澄清，並強調「特別細數這些，是因為最近網路上，出現數則針對台南觀旅環境的以偏概全、扭曲因果的惡意攻擊及錯誤訊息」。

黃偉哲表示，這波跨年的4天連假，台南旅宿一房難求，觀光旅館住宿率達98%，一般旅館的住宿率也高達87%，而民宿同樣來到96%。

台南合併升格至2017年統計為止，每年觀旅人次已達2327萬，過夜人次增加34%、旅宿房間數也增加33%，顯見台南觀旅環境持續穩定成長。

此外，未來3年內，就目前為止，已有33案旅宿業者進駐，其中投資金額在兩億以上者，就有15間之多。星級飯店進場、合法民宿增加，正是台南觀旅發展前景可期的最佳鐵證。

黃偉哲表示，市府會持續上緊發條，讓更多人瞭解台南的好，與市民一起守護台南人辛勤耕耘的成果，絕對不讓台南無辜受傷。

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