40年首見元旦颱「帕布」 吳德榮：對台無影響

2019-01-02 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕今年首颱「帕布」元旦生成，是過去40年來第一個元旦颱，氣象專家吳德榮表示，帕布未來將朝西轉西北西前進，對台無影響。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，根據過往氣象紀錄，一月有颱風生成並不罕見，平均每2年會出現一次，唯此次正巧在元旦當天生成，是從1958年有完整紀錄以來，第2次發生，前一次是距今40年前，1979年1月1日生成的艾麗絲颱風。

吳德榮表示，今明2天華南及南海移入雲系增多，但含水量不多，桃園以北及東半部降雨較明顯；新竹以南則有局部零星小雨機率。他說，今天北台灣依舊濕冷，高低溫約在15至18度，明天會再微幅提升1、2度，其餘地區皆偏涼。

吳德榮指出，週五、六（4、5日）天氣回暖，北台灣高溫回升至26、27度，中部則在28度左右，南部更有機會出現30度高溫，西半部天氣晴朗穩定，東半部則有局部短暫降雨機率。他說，週日（6日）東北季風南下，並伴隨小股冷空氣，北東部再變天。

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