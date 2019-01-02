01/02 各報重點新聞一覽

2019-01-02 06:22

自由時報

經濟成長紅利 蔡：優先分享弱勢

迎接二○一九年，蔡總統昨在總統府首度發表元旦談話，強調新的一年，就是拚民生、護民主、守主權的一年。總統說，今年要進一步減輕民眾的負擔，她已請行政院儘快拿出具體方案，讓收入較少的民眾，能夠優先分享經濟成長的紅利。

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新科技執法紛上路 「高雄式左轉」也能取締

除測速、闖紅燈照相桿，科技執法樣態越來越多！交通部今年將擴大補助各縣市進行科技執法，預計六縣市設區間平均速率執法、三縣市取締公車停靠區違停；基隆市、台北市將首度於高架路段設監控設備取締大型車違規行駛。高雄市更將用科技執法取締機車「高雄式左轉」。民眾違規將無所遁形、小心荷包縮水。

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川普簽署ARIA生效 台灣正式納美印太戰略一環

美國總統川普在二○一八年最後一天，簽署「亞洲再保證倡議法」（ＡＲＩＡ）生效。ＡＲＩＡ將台灣納入印太戰略一環，重申美對台安全承諾、支持定期軍售，並鼓勵美國資深官員訪台。

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蘋果日報

鼎泰豐 低價蝦充數 辯高級劍蝦缺貨 客怒：變相漲價又走味

有「世界10大美食餐廳」美譽的鼎泰豐去年6月剛調漲70品項餐點售價，近日鼎泰豐蝦類餐點用料竟偷天換日，原對外聲稱使用較高等級「劍蝦」卻悄悄改用養殖的白蝦、沙蝦，民眾覺得口感退步，詢問店員後才被告知換蝦，痛批根本是變相漲價；網友也怒轟鼎泰豐根本把顧客當傻子。鼎泰豐回應，是因海洋資源枯竭，劍蝦供應不足才改用其他蝦種。

創紀錄 屏東30人遭提當選無效 掃賄掃出議員鄉鎮長 「民主之恥」

2018地方公職選舉結束，屏東地檢署共對黃建溢等5名縣議員、恆春鎮長盧玉棟等3名鄉鎮長及16名鄉鎮市民代表、6名村里長等共30人依《公職人員選舉罷免法》提起民事的當選無效之訴，屏檢創歷屆地方公職選舉提當選無效之訴案件最多紀錄。學者痛批，屏東已成「民主之恥」。

聯合報

習近平發表對台談話前夕 蔡總統提兩岸「4個必須」

蔡英文總統昨天在元旦發表新年談話，針對兩岸關係正向發展，蔡總統首度提出「四個必須」，包括「必須正視中華民國台灣存在的事實」、「必須尊重兩千三百萬人民對自由民主的堅持」、「必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異」，以及「必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談」。

政府發稅收紅包 最多300億

蔡英文總統昨天表示，過去兩年稅收超出預期，行政院將提出具體方案，讓收入較少的民眾分享經濟成長紅利；行政院高層官員昨晚透露，去年度歲計賸餘初估至少有二○八億元、上看近三百億元，可用來讓收入較少的民眾分享經濟成長紅利，不過，各部會正研議相關方案，確切金額十五日才能明朗。

中國時報

稅收超收部分回饋全民！蔡英文祭出 500億經濟紅利

力圖擺脫選後困局，蔡英文總統新年談話祭利多，將以編列特別預算的方式，分派全民有感的500億元大紅包！回饋全民的500億預算，將以稅收超收部分為基礎，此「經濟紅利」優先用來照顧年輕人與經濟弱勢者，同時減免小商家營業稅，擴大國旅住宿補助，以及補助小黃司機油資。相關規畫由各部會整理後，將於農曆年前提出。

公共政策網路平台 爭取修法！毛孩也是家人 律師提案「寵物減稅」

毛小孩已日漸成為國人家庭重要成員，但在法制上卻始終被視為身外之「物」。因養了15年的愛犬Boopee去年過世，讓知名律師鄧湘全受到啟發，在國發會公共政策網路參與平台上提議，希望透過提供寵物飼主所得稅賦特別扣除額的減免，鼓勵飼主登記納管，讓毛小孩成為真正的「家人」，也藉此發揮向飼主課責，防止隨意棄養的作用。

蔡英文總統昨在總統府首度發表元旦談話，強調新的一年，就是拚民生、護民主、守主權的一年。（記者羅沛德攝）

今年科技執法 擴大辦理地點、罰鍰。

美國總統川普去年12月31日在白宮簽署「亞洲再保證倡議法」，正式將台灣納入美國的印太戰略。（美聯社）

屏東地檢署一口氣針對屏東縣5名縣議員、3名鄉鎮長、16名鄉鎮市民代表及6名村里長，共計30名依公職人員選舉罷免法涉嫌賄選向屏東地方法院提起當選無效之訴。（記者葉永騫攝）

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