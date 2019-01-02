新視野號飛掠終極遠境 傳訊號回地球報平安

2019-01-02 02:12

〔中央社〕美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，無人太空船「新視野號」傳回訊號，報告它已成功飛掠歷來距地球最遠、很可能是人類至今探測的最古老星體「終極遠境」。

新視野號（New Horizons）在早上10時30分（台北時間深夜11時30分）後傳回一系列「打電話回家」的訊號，報告它已安然高速飛掠小星體終極遠境（Ultima Thule）。

任務執行主管鮑曼（Alice Bowman）表示：「我們有一艘健全的太空船，我們剛完成最遠的飛掠行動。」馬里蘭州約翰霍普金斯大學應用物理實驗室（Johns Hopkins Applied Physics Laboratory）控制室響起歡呼聲。

新視野號在距離地球64億公里遠處，以每小時約5萬1500公里速度飛掠終極遠境，與終極遠境最近距離約3540公里，「打電話回家」訊號在飛掠後約10個小時才抵達地球。

鮑曼表示，影像和數據將會在今天稍後抵達，提供科學家首度近距離觀察行星的古老組成物質。

今天凌晨零時33分（台灣時間下午1時33分），當新視野號把攝影機對準距離地球64億公里遠、幽暗寒冷的古柏帶（Kuiper Belt），馬里蘭州約翰霍普金斯大學應用物理實驗室首席科家學史登（Alan Stern）和一群身穿太空人服裝的孩童吹著派對號角並高聲喝采，他說：「前進吧新視野號！」

新視野號2006年升空，2015年完成飛掠冥王星的主要任務，傳回史上最清晰的冥王星影像，當時科學家們決定以這艘探測船對「終極遠境」進行研究。

新視野號為科學家提供第一次近距離觀察古老星體的機會。新視野號飛掠的地區距離冥王星約16億公里。冥王星是此前太空船曾近距離觀察過的最遙遠世界。

史登表示，終極遠境獨具一格，因為它是太陽系初期的遺跡，可以提供其他行星起源的答案。

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