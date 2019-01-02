好特別！這家便利商店有神明幫忙顧店…

2019-01-02 05:56

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中寮鄉的台灣道教總廟玄義宫開了便利商店，賣泡麵冷飲、罐頭醬油，還有影印服務，附近因無雜貨店，社區居民或上山耕作農民都來此光顧，冷飲和泡麵最熱銷，因應居民作息，上午7點開門，傍晚6點就打烊，因為開在正殿內，彷彿有神明幫忙顧店，宵小不敢上門。

中寮鄉的台灣道教總廟玄義宮主祀玄天上帝，管委會主委羅文桂對宮內的一切事務都要求「合法合理合情」，不只土地合法，且在10多年前就申請了古早味餐廳和便利商店的營利事業登記證，申請牌照後發現鄰居要開雜貨店，因此宮方即決定不開便利商店，但均按時繳餐廳和便利商店的營業稅。

3年前這家雜貨店因無人手而關門，而附近又都沒有便利商店，在居民的建議下，宮方才在宮廟內的一隅開起「台灣真武館便利商店」。

這家設在宮廟內的便利商店面積不大，但家庭用的油、鹽、醋、罐頭、泡麵、飲料都有，因為有餐廳營利事業登記證，也有賣台灣菸酒公司酒品，店內還有像連鎖便利商店一樣的影印服務，但不賣不合法的物品，例如私釀酒品就不會出現在店內。

主委羅文桂說，設在宮廟裡的便利商店，因應居民的起居習慣，因此每天營業時間從早上7點到傍晚6點。

過去附近的雜貨店偶爾會有小偷潛入偷竊，這家開在玄義宮正殿一隅的便利商店，感覺正殿裡的眾神明也會幫著在顧店一樣，因此即使人手少，但宵小不敢覬覦。

這家便利商店平日營業額並不多，大約只有數千元，但若有廟會或進香團來參香就營收大增，一天營業額可逾萬元，營業額雖不同，但泡麵和飲料都是最熱銷的商品。

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