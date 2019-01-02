「高雄式左轉」也能抓 多縣市今年起擴大科技執法

2019-01-02 05:58

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕科技執法樣態越來越多，除以往測速、闖紅燈照相桿外，去年全台有許多新型態科技執法設備，陸續試辦並上路實施，包含新北萬里隧道實施區間平均速率抓超速、新北、桃園、台中推自動取締車輛違停公車停靠區等。交通部表示，今年將擴大補助，總計補助4600萬元，有6縣市要設區間平均速率執法、3縣市設取締公車停靠區違停，另有2縣市將首度於高架路段設置監控設備取締大型車違規，高雄市更要用科技執法取締機車「高雄式左轉」。

區間平均速率執法是透過行駛時間去換算車速，許多國家都已實施且有效降低交通事故率。

交通部表示，去年新北市萬里隧道、北宜公路率先安裝，今年縣市申請道安經費補助中，多縣市都有提出申請，包含台北市辛亥隧道、新北市汐止區汐萬路、台中市向上路的長下坡段、彰化縣台61線西濱快速公路、高雄市182線台南龍崎與高雄內門交界附近、台東縣南迴公路等。

車輛於公車停靠區違停，會造成公車到站無法緊鄰路邊停靠，後方車輛若未查看就變換車道超車，就易發生事故；對於上下車乘客來說，可能碰上機車鑽過，且增加輪椅族、身心障礙者搭乘不便性。去年新北、桃園、台中率先試辦透過科技執法取締違停後，今年又有基隆市、嘉義市、金門縣來跟交通部申請經費補助，預計裝設在基隆仁二路與仁五路、嘉義車站周邊、金門縣民生路等。

另外，今年將首度設置科技執法取締大型車違規行駛，交通部表示，許多路段都有大型車禁行時段，但警方不可能一直在禁行時段去站崗取締，所以就想出透過科技執法方式代替人力；今年設置地點包含基隆市東岸高架橋、台北市市民高架，相信可有效讓投機者不會在禁行時段上路行駛。

高雄式左轉就是機車於直行路口紅燈時，先跟著行人從人行道往左，等到直行綠燈時，就可從逆向車道上左轉。交通部表示，會透過於一個路口裝設3、4組錄影偵測設備來取締，不過高雄市尚未決定要安裝的路口，但會選擇市中心區域裝設。

逢甲大學運輸與物流學系副教授李克聰表示，使用科技執法可讓違規無所遁形，但實施科技執法的地點，必須要先做好檢討交通工程及標誌、標線、號誌是否合理，交通教育宣導是否足夠，否則道路設計不良就要用科技執法，可能會招來民怨；但若都檢討完畢，科技執法就能有效的發揮作用。

民眾劉先生表示，對於科技執法是否能降低違規率、事故率抱持懷疑態度，政府擴大辦法他直覺反應就是要搶錢。以往警察開單取締，當下會告訴你為何違規、可能有什麼危險，並提醒不要再犯；科技執法事後收到罰單，只會覺得很倒楣，不覺得這個違規會怎樣。

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