墾丁觀光人潮逆勢大復活 連假人車擠爆再現榮景

2019-01-01 22:51

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島觀光旅宿業，自從2016年底爆發高價滷味風波加上來客銳減後，元旦連假人潮逐年下滑，從高峰近六萬車次下滑到去年不到3萬，沒想到今年陰雨加上高雄韓流瘋等不利因素，南下墾丁車次竟逆勢出現反彈走勢，開出近4萬車次南下的紅盤；屏縣府交通旅遊處強調，恆春半島天然環境始終優異，只要營造永續觀光市場，不怕遊客不來。

根據警方初步統計，2016年元旦連假南下墾丁高達近6萬車次，2017年剩下4萬8千多車次，去年再降至約3萬，今年首次從下滑逆勢中翻轉，截至昨午4時便超過3萬8千多車次。

墾丁大街業者阿凱說，這次的連假人潮「好久不見」，從連假第一晚就湧現人潮，30日晚間逐漸加溫，跨年夜晚上雖然陰雨，人潮卻不斷湧現，晚間直到11點多還有逛街人潮更是近年罕見，不過，多年未實施墾丁大街分流管制，也看的出人潮仍未回到高峰時的水準。

「墾丁在國內仍是無可取代的景點！」資深導遊劉師父分析，墾丁地區近年雖受負面消息影響，但機關、業者及居民積極改變，加上恆春古城內遊客日增，以及近期爆紅的四重溪燈海、海口落山風藝術季，似有形成旅遊三核心的趨勢，重新讓久未到訪的遊客產生新鮮感，或許是連假人潮回歸的原因之一。

屏縣府交通旅遊處處長黃國維則認為，除了暖冬補助及相關交通優惠誘因，恆春半島近年環境清潔改善不少，加上連假期間氣候溫暖，雖然年輕旅遊族群沒有明顯提昇，卻出現不少全家老少出遊放鬆型的遊客，接下來的農曆春節連假及台灣燈會可望持續帶來人潮，縣府將全力準備周邊交通及環境配套，營造永續的觀光市場。

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