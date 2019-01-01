有砲台卻沒有砲… 滬尾礮臺「阿姆斯脫朗砲」要重現了

2019-01-01 22:17

〔記者陳心瑜／新北報導〕國定古蹟滬尾礮臺於19世紀末建造之初，配有4門英製阿姆斯脫朗後膛砲，但日治時期遭拆除，造訪滬尾礮臺的遊客經常困惑，「為什麼空有砲台遺跡，卻沒有火砲？」淡水古蹟博物館去年終於爭取到文化部同意，將一比一在西北砲座回復一門8吋阿姆斯脫朗後膛砲，經費約330萬元，目前已進入細部設計，工期待定，預計今年上半年發包。

淡水古蹟博物館館長柏麗梅說，園區自1997年開放以來，不斷有遊客反映希望能看到火砲本體，因此啟動復砲計畫，去年4月起也提供AR擴增實境火砲體驗，讓遊客透過AR感受啟動火砲的震撼。

「北門鎖鑰」滬尾礮臺是清法戰爭後，清朝巡撫劉銘傳1886年（光緒12年）在台灣、澎湖所建的10座砲台裡，保存最完整的其中一座，初建時配有英製阿姆斯脫朗後膛砲4門，包括12吋阿姆斯脫朗後膛砲一門、10吋阿姆斯脫朗後膛砲一門、8吋阿姆斯脫朗後膛砲兩門，甲午戰爭時期，後者被改為21公分克虜伯砲。

淡水古蹟博物館說，據傳，滬尾礮臺最大一尊砲試發時，在場人士甚至留有「聲聞數十里，海潮壁立」的驚嘆，但日治時期日軍撤走原有的4門火砲，移往基隆要塞的西寮島砲台，滬尾礮臺從此僅存砲座遺跡。

淡水古蹟博物館預告，復砲工程完成之後，結合既有甬道內的文史資料展示、浮空頭影的數位擬真火砲展示，加上實體模型砲完工，提供觀眾虛實整合的參觀經驗，更能身歷其境感受滬尾礮臺身為清法戰爭後的海防重鎮角色。

淡水古蹟博物館志工也透露，「希望能藉此吸引更多遊客」，淡水古蹟博物館規劃80元的套票，買一張80元門票，能進入紅毛城、小白宮、滬尾礮臺參觀，但許多國內外遊客參觀完紅毛城和小白宮後，對於地處半山腰的滬尾礮臺卻興趣缺缺，期待復砲後能吸引更多遊客了解滬尾礮臺的歷史。

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