PM2.5紅害減半大作戰 2018年達標

2019-01-01 22:07

〔記者劉力仁／台北報導〕環保署統計2018年空氣品質監測結果今天出爐，全國空氣品質監測站因細懸浮微粒PM2.5造成空氣品質指標AQI紅色警示次數，由104年的997次、105年898次、106年483次，107年下降為310次，改善幅度達35.8％，與104年比較改善幅度達68.8％。

如果以縣市比較，細懸浮微粒AQI達紅色警示次數減少比率前五名，依序為台中市、南投縣、金門縣、屏東縣及雲林縣，減幅為75％至49％。

環保署監資處長張順欽說，從去年的統計發現，節慶是影響台灣空氣品質的一個因素，台北市及新北市在2018年12次PM2.5紅色警示，均出現3月3日，當天因為受風場偏東影響擴散差，加上前一日元宵節慶大家放鞭炮、放煙火，全國共有23個站出現PM2.5紅色警示。

張順欽說，比較長期的隱憂是受到氣候變遷影響，長期風速降低，「風小就吹不走污染物」。2018年出現多次風場偏東時，伴隨於海峽發生渦流現象，也使得空氣污染物出現跨縣市傳輸，嚴重影響空品質。

張順欽說，受氣象條件變化及地形因素影響，台灣秋冬空氣品質比較差，環保署依據「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」，結合中央部會與地方政府，於預報空氣品質不良時，採預警原則，請電廠等污染源配合減排降載，並依監測站監測之空氣品質惡化程度，執行應變措施與民眾防護作為。

中長期空氣品質管制工作方面，要求國營事業及大型企業空污減量、鍋爐管制、餐飲油煙管制、改善燒紙錢文化、營建及堆置揚塵管制、禁止露天燃燒、河川揚塵防制、鼓勵老舊柴油車污染改善或汰舊換新、減免大貨車新車貨物稅等獎勵措施，逐步改善空氣品質。

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