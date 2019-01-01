自籌畢旅費用不忘做公益 柯林國小「愛心食器」有洋蔥

2019-01-01 21:34

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣柯林國小應屆畢業生自籌畢旅費用，修剪校園樹枝當材料，在湯匙、叉子加裝木柄義賣，湊足旅費後，剩餘款項將捐給社福團體，學生製作時雖割傷破皮仍不喊痛，柯林限定「愛心食器」，有自食其力熱血故事，更蘊含知足感恩的美德。

柯林國小有62名學生，六年級的8名應屆畢業生，半數來自經濟弱勢家庭，校方訂於4月舉辦3天2夜畢業旅行，每人旅費3200元，學生不想帶給家長額外負擔，協力製作「愛心食器」籌措旅費。

「手作小物有洋蔥！」學生認為，他們成長求學歷程，受到各界幫助，盼在畢業前回報，經過師生開會決議，義賣收入所得，募足2萬5000多元旅費後，多出來的全數捐出來，原本平凡手作食器，因添加愛心元素，顯得意義非凡，此事傳出後，感動許多人。

導師李知蕙、藝文老師黃玨彥，指導學生利用木製用具特色課程，將校園龍眼木、七里香修剪下來樹枝，做成食器木柄，另購買鐵製湯匙、叉子，加裝好觸感又不易導熱的木柄，一件150元，過程中流下不少汗水，或失敗重頭做起，但一一克服難關，成了圓夢的起點，

校長何賢堯說，第一批「愛心食器」幾乎銷售一空，已有1萬多元進帳，接續受理預購，學生接單後利用閒暇之餘製作，他鼓勵應屆生藉此培養獨立自主精神，主動關心社會做愛心，作為學弟妹的好榜樣。

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