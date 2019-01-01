台南跨年三部曲變調？ 續辦與否引關注

2019-01-01 20:43

〔記者萬于甄／台南報導〕台南跨年三部曲為行政院長賴清德時任台南市長任內所規劃，由台南市政府、雲嘉南濱海國家風景區管理處及西拉雅國家風景區管理處共同合辦，迄今已合作7年，如今，台南市政已交棒給新科市長黃偉哲，明年跨年三部曲是否續辦也引發外界關注。

台南市政府新聞處表示，跨年三部曲是由各單位合作舉辦，停辦、續辦仍未有定數，需再進一步研討，至於南市府主辦的跨年晚會因原址周邊未來將有許多重大開發項目，包含沙崙智慧綠能科學城、大台南會展中心等，恐受到影響，因此明年不排除移師台南其他地區舉行。

西拉雅風管處表示，配合台南跨年三部曲舉辦「二寮迎曙光」，往年雖也都有零星停辦傳聞，不過，為讓南部地區民眾在元旦這天能有一個看日出的好去處，且活動頗具指標性，「二寮迎曙光」這一辦也已邁入七年，明年續辦與否，目前尚未討論決定。

台南左鎮二寮為月世界惡地景地形，主要為青灰岩地質，只要濕氣足夠，該處就會擁有低海拔雲海的美景，尤其，在二寮觀景台一眼望去的雲霧山景，搭配日出照應竹林的斜射光，景色彷彿現實版的潑墨畫，讓二寮日出頗富盛名，每年四至九月都吸引許多攝影玩家前往取景。

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