包裹被偷 前NASA工程師自製「驚喜包」將小偷一軍

2019-01-01 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國NASA前工程師放在門口的包裹老是被偷走，為了報復小偷，他製作一個會噴出七彩亮粉及惡臭味道的「包裹炸彈」，順利騙到竊賊，還錄下他們「開箱」的窘樣。

前NASA工程師馬克（Mark Rober）表示，他在6個月前發現常常收不到包裹，調閱監視器才發現，有小偷將放在家門口的包裹順手牽羊帶走，馬克報警後，警察卻回覆，「沒有辦法從監視錄影機畫面逮到嫌犯」，為了教訓小偷，馬克決定發揮專長，自製「包裹炸彈」來懲罰這些竊賊。

馬克找來一款蘋果智慧型喇叭的包裝盒來吸引小偷，在裡面裝設了噴射7彩亮粉的裝置，以及惡臭氣體噴霧，一旦竊賊打開包裹，就會啟動開關，能讓他們能同時擁有視覺、味覺的「雙重享受」。接著馬克再安裝了4台智慧型手機在包裹中，不但能及時錄下竊賊開箱的過程與反應，上傳雲端，還能透過GPS定位，方便馬克追蹤竊賊與後續回收。

一切就緒後，接下來的事情就如同馬克計畫中的樣子，每一組竊賊打開「包裹炸彈」後，馬上就被七彩亮粉給嚇傻，接著啟動的臭屁噴霧則讓這些竊賊們連忙將包裹扔了，讓人看了無不莞爾。

這段影片從上月17日上傳至今，已超過5000萬次觀看，網友看到竊賊的反映後，紛紛笑稱「結果大快人心」。對此，馬克表示，這部影片可以呼籲特定人士不要亂拿不屬於自己的東西，同時也希望，這支影片可以引起觀眾對科學、工程的興趣，羅伯也表示，自從做了炸彈包裹惡作劇後，就再也沒有包裹被偷了。

完整影片請見

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