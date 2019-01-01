中國死豬「搶灘」金門？ 檢驗結果最慢3日出爐

2019-01-01 19:41

〔記者簡惠茹／台北報導〕金門海邊昨天（12月31日）出現一條死豬，尚無法排除是否從中國漂來，金門動植物防疫所長文水成明天（1月2日）將親自攜帶檢體，搭飛機送到農委會家畜所檢驗，家畜所長邱垂章說，最晚後天就會有結果。

宜蘭、花蓮、桃園、彰化都出現死豬遭丟棄，金門沙鎮田埔岸際海邊昨天下午出現一條死豬，引起議論是否為中國漂來？防檢局動物防疫組長徐榮彬說，昨天發現時已經採樣完成，死豬屍體今天已送金門焚化爐焚化。

行政院農委會家畜衛生試驗所所長邱垂章說，檢驗時間需要24小時，明天文水成會親自搭飛機把檢體送到家畜所，檢驗是否有非洲豬瘟病毒，預計最晚後天就有結果出爐。

徐榮彬說，目前還無法判斷死豬是從對岸中國漂來？還是金門當地養豬業者所丟棄？如果檢驗結果確實是非洲豬瘟病毒所致，將全面檢查金門養豬場；金門目前約有一萬頭豬隻，一旦檢查時出現異狀，也會請獸醫師採樣送驗。

防檢局再次向養豬業者呼籲，中國非洲豬瘟疫情持續升溫，業者應自主落實各項生物安全措施，確保自身財產及國內整體產業安全，如果發現場內飼養豬隻出現異常死亡或疑似感染動物傳染病，應立即向所在地動物防疫機關通報，未依規定通報，最高可處100萬元罰鍰，而且撲殺的動物不予補償，請業者切勿以身試法。

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