寒冬送暖！千件新冬衣 送弱勢兒、山區部落孩子

2019-01-01 21:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕溫度驟降，就怕小朋友穿不暖！百年歷史的嘉義志成百貨行與北區錦平里辦公室、福德祠，準備了千件外套、大衣、洋裝等新童裝，寒冬送暖弱勢孩童，除了在里內福音堂教會展示500件，讓小朋友現場挑選試穿，不少孩子準備當過年新衣，非常開心，另外半數將送往桃園、南投、屏東的高山部落，送給當地小朋友禦寒過冬。

這次寒冬贈千件新童衣，都經過挑選，有厚外套、大衣、運動套裝等等，材質好又保暖，不乏專櫃品牌，是百貨行的暢銷品，社區志工依年齡分門別類，3歲幼兒到就讀國中的青少年尺碼都有，滿足各年齡孩子需求。

錦平里福德祠主委游金隆說，寒冬就怕穿不暖，這次特地為失依、中低收入戶等弱勢孩童舉辦送新衣活動，選在元旦假期，在福音堂裡擺了500件冬衣，讓家長帶著孩子挑選，不少小朋友長久穿著兄姊留下來或親友送的舊衣，這次看到簇新的冬衣，開心得不得了，3歲的小志穿上蝙蝠俠暖裝，開心得學蝙蝠俠跑來跑去！

送新童衣活動中，將有500件透過福音堂牧師孫智仁，送往山上的原住民部落，包括桃園建山、六龜、南投仁愛中正、屏東瑪家等等，讓部落孩子也能暖呼呼過冬天。

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