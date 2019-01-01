元旦傳遞「誠信」觀念 500親子同台演出

2019-01-01 20:49

〔記者陳建志／台中報導〕崇正基金會、中華經典研究學會為了讓小朋友建立正確的人生價值觀，趁著2019年第1天的元旦，舉辦心靈環保愛心園遊會暨中華德育動漫創意新演競賽，今年以「信」為主題，吸引全國近30支隊伍，約500名親子報名參加，大家以話劇、經典吟唱闡述誠信的故事，希望小朋友從小就能將孝、悌、忠、信的傳統美德深植心中。

今天是2019年元旦，為了慶祝崇正寶宮31週年慶以及崇正基金會22週年慶，並藉由潛移默化過程，建立國人正確的主流價值與人生觀，並將大家的愛心及善心推廣出去，崇正基金會、中華經典研究學會今天共同舉辦心靈環保愛心園遊會暨中華德育動漫創意新演競賽。

中華經典研究學會講師徐麒智表示，今年以「信」為主題，希望小朋友從小就能將孝悌忠信的傳統美德深植心中，總共吸引來自新北、苗栗、台中等全國近30支隊伍參賽，包括兒童組和親子組約有500人參加。

今天參賽的隊伍，分別挑選「郭伋亭候」、「閻敞還錢」、「程妻守鞋」等關於誠信的故事改編成話劇，並夾雜手語、經典吟唱，精彩呈現關於「信」的故事，也讓小朋友在表演的過程中學習到「誠信」的重要和美德。

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