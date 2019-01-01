元旦寶寶頭香？秀氣女娃「聽媽媽的話」 0點04分出生

2019-01-01 18:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕2019喜迎元旦寶寶，元旦0點04分在中國醫藥大學附設醫院出生的元旦女寶，可能是全台最早出生的元旦寶寶！她比預產期提早2週報到，媽媽說，因為請產假，有和肚子裡女兒「商量」能不能元旦出生，沒想到女兒「這麼準時」！她直說生下元旦寶寶非常開心，生日超好記，過新年兼過生日。

新手媽：跟她商量別讓媽媽痛那麼久！

38歲鄭姓產婦是幼教老師，這是第一胎，預產期原本是1月中旬，她說，可能是工作關係活動量大，前2星期有少量落紅在家安胎，12月31日清晨就開始陣痛，到院時，子宮頸開2公分（生產要開10公分），下午4點破水也還是只開2公分，她跟腹中的女兒商量說：「不要讓媽媽痛那麼久！」

沒想到了半夜11點陣痛加劇，子宮頸已經開7公分，打減痛分娩針劑不久，就進產房，一過年就迅速生產了，跨年一倒數完，煙火還沒放完，新年才剛到4分鐘，就產下元旦女寶，體重2470公克，是個秀氣的女娃娃。

媽媽說，原定1月1日開始請產假，有跟腹中胎兒說能元旦出生，沒想到12月31日就落紅破水，沒想到在元旦0點04分出生，覺得很開心，以後跨年也可以過生日。

因為少子化，今年元旦寶寶比往年更少了，婦產科知名的林新醫院有7個元旦寶寶誕生，比去年少了3個；中國附醫有6個，其中一對是不到24週就出生的早產雙胞胎；台中榮總則有3個。

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