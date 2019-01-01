《寶可夢GO》到高雄？業者吃驚：完全沒有...

2019-01-01 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市執政團隊最近透露，已與「日本寶可夢總公司」接洽，希望今年2月燈會期間舉辦Pokemon Go活動，趕不及也希望5月能舉辦。不過基進黨卻披露，舉辦Pokemon Go活動的其實是美國Niantic公司，根本與日本任天堂公司無關，而且Niantic亞太區也澄清沒與高市府團隊接洽。

高雄市觀光局長潘恆旭昨（12月31）日曾表示，日本寶可夢公司有來找市府洽談，雖然還未簽署備忘錄，但合作可能性高。不過基進黨今天在臉書發文質疑，寶可夢是雖是日本任天堂公司的遊戲，但Pokemon Go卻是美國尼安蒂克（Niantic）所發行，辦活動的也是尼安蒂克公司，與日本任天堂公司半點關係也沒有。

此外，有網友特別聯繫尼安蒂克亞太區副理，對方卻說他們並非寶可夢公司，而且也確認未曾與高市府團隊接洽。基進黨因此質疑，二月高雄燈會附帶寶可夢的活動，看來應該又是在「僅只想法」、「先吹再說」的慣用模式。

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