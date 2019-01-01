跨年清潔三部曲 環保局出動上百人力乾淨迎新年

2019-01-01 20:46

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市政府舉辦「送別107年，跨年三部曲」活動，吸引眾多人潮參與慶賀。不過，人潮也帶來垃圾問題，環保局不敢大意並配合各局處和志、義工，2天的活動共清出約5噸的垃圾。對此，環保局表示，多數攤商及民眾展現優質素養，減少清潔隊員清理的難度。

台南市府為迎接2019年舉辦跨年三部曲，先從北門井仔腳瓦盤鹽田揮別2018年最後一道夕陽，再到高鐵站廣場舉辦跨年晚會，最後則在清晨前往二寮迎接2019年第一道曙光，並且到新化虎頭埤舉行升旗典禮。這些系列活動吸引大量人潮，但隨之產生的垃圾問題也浮上檯面。為此，環保局先在活動場地配置垃圾桶及清潔人力，等到活動結束後立即清理場地。

環保局共動員105名清潔人力、10輛清潔車及3輛流動車，配合工務局、歸仁區公所及環保志義工，在各個活動結束後迅速清理，最後共清出5.05噸垃圾；環保局表示，今年的垃圾量與去年相差不遠，但這次垃圾分類落實得相當好，感謝多數攤商及民眾展現優質公民的環保素養。

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