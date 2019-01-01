過世老爸送禮物！入夢問「囝仔在哭」 她46歲自然懷孕生女

2019-01-01 20:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕跨年過元旦，有跨年寶寶趕在跨年倒數10分鐘前呱呱墜地，46歲媽媽在11點50分產下期盼已久的女寶，體重有3400公克，生日與過世外公忌日同天，被稱是「帶著祝福來的孩子！」

隔20年生二寶 生日與外公忌日同天

產婦廖小姐已經有個20歲的大女兒，一直想生二寶，但40多歲已到更年期前期，自然懷孕機會緲茫，今年初，往生17年的父親竟入夢敲門問說，「囝仔在哭，妳怎麼不去抱？」夢中她還在納悶，女兒已經那麼大了，怎麼還會哭？不久就因出血就醫，竟驗到懷孕了！

廖小姐預產期原本是今年1月中，但是高齡、懷孕後期不適增加，肚子很大、出現下墜感、假性宮縮，她決定提早生產，醫院安排在12月31日住院催生，廖小姐事後驚覺是父親過世的日子，直覺不是巧合，而是冥冥有注定。

高齡自然懷孕 跨年前10分鐘來報到

中國醫藥大學附設醫院婦產科醫師王美衡說，廖小姐高齡，雖然生第二胎，但距前一胎已經20年，形同初產婦，一般施打催生針開始陣痛，要6至8小時才會生產，但廖小姐晚間10點多開始陣痛，才1個多小時，趕在跨年最後一刻的前10分鐘生下寶寶，簡直是「坐飛機來的小孩」，而且產程順利。

廖小姐和丈夫儲先生抱著女兒開心地說，這是爸爸的保佑，讓她能在高齡46歲自然懷孕，孕期平安沒有併發症，最後順利生健康的女兒，生日就是爸爸過世的日子，就像是爸爸送來的孩子，覺得很有意義！

王美衡說，像廖小姐40多歲要自然懷孕機率，每個月只有0.2％，要做試管嬰兒的成功率也很小，自然懷孕、自然產真的很幸運，原本如此高齡在懷孕時妊娠高血壓、早產，生產會大出血、胎盤早期剝離的風險都高，廖小姐都未出現。廖小姐的丈夫陪產時還開玩笑說，要帶啤酒、炸雞跨年，結果產程順利到還沒過年就生產，也是她第一次在產房跨年「一年結束與開始就做著喜愛的工作，一起迎接新生命，覺得很幸福！」

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