跨年氣氛全沒！攝影師疑「腳架」被移 拍不到101煙火暴怒

2019-01-01 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北市信義區的象山步道是觀看101煙火的好去處，然昨晚在觀景平台上，一名攝影師卻疑似用「腳架」佔位，導致其他民眾不滿，雙方爆發口角讓原本開心迎接新年的氣氛頓時全消。

網友昨在爆料公社發文，表示昨天他們在象山的觀景平台上等待101倒數煙火，結果11點左右時，前方一名攝影師就丟下設立好的「腳架」中途離開，過了幾十分鐘後又再多帶一個人擠回去，甚至回來後還疑似怪罪旁人移動到他的腳架，引發該名網友不滿，雙方爆發口角。

從影片中可見，該名網友大罵攝影師，「你離開這麼久了，沒有人動你的相機，沒有動你的椅子」，而該攝影師則反嗆，「誰叫你動啊？我沒有說人家動我腳架，我只是說你們靠太近了！」現場氣氛火爆，嚇得一旁的民眾也連忙勸阻「大家過個新年不要這樣」。

該影片曝光後引發網友熱議，有網友留言，「你是攝影師就不能靠近？」、「用東西佔位真的很沒品」、「是我就把他的東西丟下山了」、「之前一早去象山就看到有人直接把腳架綁在欄杆上」、「跨年的感覺瞬間沒了」、「2018吵到2019」，不過也有網友認為，「昨天天氣這麼差，應該是擔心拍不到好照片而暴怒吧。」

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