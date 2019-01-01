除了升旗 新竹縣用「春響．春想」戶外音樂會慶祝元旦

2019-01-01 18:23

［記者黃美珠／竹縣報導］「春響．春想」2019新竹縣新春音樂會系列活動，首場今天下午在縣府文化局文化廣場登場，這場名為「琴聲迎新春」的戶外音樂會，邀請榮獲2017年世界口琴節小合奏組冠軍的天狼星口琴樂團、新竹縣去年度學生音樂比賽成績優異的文山國小口琴團、北埔國中口琴團以及在地Mr.Guitar樂團接力演出，曼妙的琴聲，陪伴大家開啟嶄新的1年。

新竹縣長楊文科說，音樂是陶冶身心靈最好的管道之1，未來他希望打造國際級音樂廊道，吸引更多國內外知名表演團隊進駐，讓新竹縣藝文環境更友善多元。

他還說，縣府文化局的文化廣場，將來要規劃給所有的年輕人對藝術表演或是音樂有天份的，都可以來這個場地來自由揮灑，讓年輕人可以來這邊參與孵夢。

所以未來文化局將提供相關補助，讓每個週末節假日，文化廣場可以變成名符其實的音樂廣場，給所有有志於這方面的青年人可以在這裡盡情揮灑，縣府也將配合稍事整修該廣場，讓年輕朋友可以在這裡唱歌、跳舞，展現竹北市另1個文化的風貌。

文化局局長李猶龍說，這個「春響．春想」的新春音樂會，從元旦起一直到1月29日為止，將在新竹縣政府文化局演藝廳、演奏廳以及文化廣場輪流登場，總共邀請8組優秀的表演團隊，帶給鄉親8個場次、不同的音樂饗宴。內容包含口琴樂、管弦樂、以及戲劇等元素，相當多元，有些有售票，歡迎鄉親號召各地的親朋好友一起來用音樂走春，也給力支持優質表演團隊。

首場壓軸演出的天狼星樂團在3年前、新竹縣舉辦口琴節獲邀演出後就跟新竹結下不解之緣，不但竄出知名度，特別是他們所選用的樂曲雅俗共賞，讓人看到了口琴這種可以隨身攜帶的玲瓏樂器，不僅能紓壓也能炫技，因此圈粉無數。昨天有些粉絲就顧不得天冷、地板冰涼，直接席地而坐，為的就是想在「搖滾區」內好好欣賞他們的演出。

替天狼星暖場的文山國小、北埔國中小樂手們也是他們的樂迷，非常期待跟他們同台，天狼星也不負眾望，帶給鄉親1個美好的元旦午後時光。

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