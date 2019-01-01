生機盎然！新竹縣今天至少誕生20個元旦寶寶

2019-01-01 17:33

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣今天白天至少有20個元旦寶寶誕生，縣長楊文科一結束參元旦升旗典禮，立刻在縣府社會處處長李國祿、衛生局局長殷東成等陪同下，就近前往鄰近的竹北東元綜合醫院就近探視2名元旦女娃娃，且送上新生兒營養補助金：1胎1萬元的紅包賀禮。

東元醫院表示，他們今天凌晨4點23分就迎接了第1個許女士的頭胎寶貝女兒誕生，這個元旦寶寶體重3300公克。大約2個多小時後，另名家住竹北的陳女士，也自然產下她的第1個寶貝，同樣是個女娃。

另外台北榮民總醫院新竹分院也有1名、湖口仁慈醫院有2名、竹北竹仁婦幼診所則共有9名產婦同時待產，白天一舉迎接了4名男嬰和2名女嬰，堪稱「生機」盎然。縣府統計今天全縣至少有20個元旦寶寶加入新竹縣這個大家庭。

由於衛福部國健署推動母嬰親善醫院認證，其中竹北東元醫院和台北榮總新竹分院都是新竹縣的母嬰親善醫院。

縣府衛生局表示，親子同室可以依寶寶的需求餵奶，滿足寶寶生理及心理的需求，媽媽也能儘早適應寶寶出生後的生活及學習如何照顧寶寶，增進和寶寶親子關係，所以縣長楊文科探訪新生嬰兒及其母親等家屬時，也特別鼓勵新竹縣的媽媽可以優先考慮到母嬰親善醫院生產。

他另外也指示衛生局未來要更積極輔導各公共場域及職場廣設哺集乳室，讓哺餵母乳的媽媽更就近、更便利的哺餵母乳，無後顧之憂照顧好我們的下一代。

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